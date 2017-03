Hochhaus-Wohnung stand in Vollbrand

In einer Wohnung in einem Hochhaus beim Feldkircher Bahnhof ist am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Personen mussten in Sicherheit gebracht werden, verletzt wurde niemand.

Laut Polizeiangaben brach das Feuer in einer Wohnung im fünften Stockwerk des Hochhauses aus. Zu diesem Zeitpunkt sollen sich keine Personen in der Wohnung befunden haben. Der Feuerwehr gelang es rasch, den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Teile des betroffenen Gebäudes wurden evakuiert, verletzt wurde nach bisher vorliegenden Informationen niemand. Die Feuerwehren Feldkirch, Altenstadt, Nofels, Tisis und Tosters waren vor Ort. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt.