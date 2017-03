Günstige Familienferien in Bregenz und Lech

Auch im kommenden Sommer bieten das Jugendheim Lech-Stubenbach und das Jufa Hotel Bregenz mit Unterstützung des Landes Vorarlberg Ferienwochen unter anderem für Familien mit mehreren Kindern an. Voraussetzung ist der Vorarlberger Familienpass.

Das Angebot soll Familien die Möglichkeit geben, gemeinsam schöne kostengünstige Ferien am Arlberg oder am Bodensee zu genießen, heißt es in einer Aussendung der Landespressestelle. Die Familienwochen seien mit sehr günstigen Konditionen eine wohltuende Alternative, wenn das Urlaubsbudget begrenzt ist – für kinderreiche Familien ebenso wie für Eltern mit Kleinkindern oder für alleinerziehende Mütter und Väter. Das Angebot wird vom Land gefördert.

Nähere Auskünfte zu den Familienwochen gibt es beim Fachbereich Jugend und Familien im Amt der Vorarlberger Landesregierung (Telefon +43-5574/511-24127, E-Mail familie@vorarlberg.at, im Internet auf www.vorarlberg.at/familie) oder direkt bei den beiden teilnehmenden Unterkünften (www.jugendheim-lech.at und www.jufa.eu ).