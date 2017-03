Neue Geschäftsführerin eröffnet com:bau

Die neue Messe-Geschäftsführerin Sabine Tichy-Treimel hat am Freitag die vierte Wohnbaumesse com:bau in Dornbirn eröffnet. Die Wohnbaumesse habe sich in ihrer noch jungen Geschichte gut bewährt, sagte sie.

Die Zahl der Aussteller bei der com:bau habe sich im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent erhöht, berichtete Tichy-Treimel. Die Zweifel, die es anfangs gegeben habe, hätten sich aufgelöst. Die Messe biete alles was ein Häuslebauer brauche - von der Finanzierung und Planung bis hin zum Baugewerbe sei alles dabei, sagt Tichy-Treimel.

Seinen Premieren-Auftritt bei der Messe hatte auch der neue Wirtschaftskammerpräsident Hans-Peter Metzler. Die Dinge laufen grundsätzlich gut, sagte Metzler. Politik und Unternehmen müssten aber auf Sicht fahren und auch die rasanten Veränderungen, die außerhalb Europas ablaufen im Blick behalten. Als Exportland sei man besonders abhängig von den Entwicklungen im Ausland.

Der Vorstandsvorsitzende der Raiffeisen Landesbank, Ewald Hopfner, betonte, dass die niedrigen Zinsen nicht über Jahrzehnte hinaus bestehen bleiben. Ein Fixzinskredit könnte durchaus Möglichkeit sein, um Überraschungen beim Ansteigen des allgemeinen Zinsniveaus zu verhindern. Den Hausbauern, die mit steigenden Kosten kämpfen, ab er einen einfachen Tipp mit auf den Weg. Früher sei es üblich gewesen, auch in ein Haus einzuziehen, das noch nicht ganz fertig war. Vielleicht müsse man auch die Ansprüche wieder zurückschrauben, so Hopfner.

230 Aussteller präsentieren ihre Produkte

Am Freitag startete zum vierten Mal die Baumesse com:bau auf dem Messegelände in Dornbirn. Bis kommenden Sonntag präsentieren 230 Aussteller ihre Produkte. Bei der Messe die in acht Themenbereiche eingeteilt stehen Experten für Architektur, Bauhandwerk, Energie und Immobilien für alle Fragen rund ums Bauen zur Verfügung.

