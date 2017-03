Starkregen verursacht Murenabgang

In St. Gallenkirch ist Donnerstagvormittag in einem Waldstück oberhalb der L 192 eine Mure abgegangen. Verletzt wurde niemand. Aufgrund des starken Regens rechnet Landesgeologe Walter Bauer mit weiteren Muren.

Die Mure ist gegen 8.30 Uhr in einem Waldstück oberhalb der Galgenulerstraße in St. Gallenkirch abgegangen. Nach ersten Informationen hat sich aufgrund des starken Regens am Morgen Geröll und Schlamm gelöst, das ganze Waldstück sei verschüttet. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Ein naheliegendes Ferienhaus mit Feriengästen sei nicht betroffen, es entstand kein Sachsachen. Die örtliche Wildbach- und Lawinenverbauung spricht von einem kleinen Rutsch, der die Straße nicht erreichte. Es handle sich vornehmlich um Wasser mit wenig Geschiebe, das durch die Verbauung aufgehalten wurde.

Landespolizeidirektion

Weitere Muren möglich

Die L 192 wurde laut Polizei für die Aufräumarbeiten gesperrt. Bevor sie wieder freigegeben werden konnte, mussten die Zuständigen bei der Wildbach- und Lawinenverbauung zerst eine Gefahrenprognose abgeben. Durch den Murenabgang entstand ein leichter Flurschaden. Im Einsatz waren die Feuerwehr St. Gallenkirch mit drei Fahrzeugen und 20 Mann sowie vier Personen des Landesstraßenbauamtes.

Landesgeologe Walter Bauer warnt aufgrund der starken Regenfälle vor weiteren Abgängen. Durch die Schneefälle der vergangenen Woche sowie die jetzigen Niederschläge seien weitere Rutschungen durchaus möglich.