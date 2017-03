Tarife für Kinderbetreuung fixiert

Das Land Vorarlberg hat - nach der Einführung einer sozialen Staffelung - die landesweit einheitlichen Mindest- und Höchstsätze für Kinderbetreuungseinrichtungen fixiert. Die Schließung von privaten Anbietern scheint vom Tisch.

Die erfreuliche Änderung aus Elternsicht im Vergleich zu den ersten Plänen: Die Tarife für die Dreijährigen wurden den Kindergärten angepasst. Somit sind ab Herbst für fünf Vormittage pro Woche monatlich 35 Euro fällig.

Die neuen Mindest- und Höchsttarife für Kinderbetreuungseinrichtungen in Vorarlberg zum Nachlesen: PDF (46.0 kB)

Für die Eltern von Unter-Zweijährigen wird es dagegen deutlich teurer, auch wenn die Mindesttarife im Vergleich zu den ersten Plänen gesenkt wurden. Bei fünf Vormittagen betragen die Kosten pro Monat zwischen 200 und 260 Euro. Anders als im ursprünlichen Plan vorgesehen können Eltern ihre Kinder auch weiterhin für nur zwei Vormittage anmelden.

Land kommt privaten Einrichtungen entgegen

Nach Angaben von Landesrätin Katharina Wiesflecker (Grüne) wurde der urspünglich geplante Tarifrahmen überarbeitet, nachdem private Einrichtungen Schließungen befürchtet hatten. Hintergrund war laut Landesverband der selbstorganisierten Kindergruppen, dass die privaten Einrichtungen sehr unterschiedlich von ihren Heimatgemeinden gefördert werden und manche deshalb auf höhere Elternbeiträge angewiesen seien.

Nun hat das Land den Einrichtungen bei den Betreuungstarifen für zweijährige Kinder etwas mehr Spielraum nach oben gegeben. Und falls Einrichtungen Sonderleistungen - wie einen Bewegungsschwerpunkt - anbieten, können sie das künftig in ihren Tarifen berücksichtigen. Der Landesverband der selbstorganisierten Kindergruppen begrüßt die Änderungen im Wesentlichen. Schließungen seien derzeit kein Thema mehr.

Was die im vergangenen Herbst eingeführte soziale Staffelung der Tarife betrifft, will Landesrätin Wiesflecker abwarten, ob sich diese in der Praxis bewährt. Falls ja und falls Budget vorhanden sein sollte, ist laut Wiesflecker nicht auszuschließen, dass die Einkommensgrenze in Zukunft angehoben wird.