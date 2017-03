Mehrerau: Ställe könnten Parkplätzen weichen

Nachdem das Kloster Mehrerau seine landwirtschaftlichen Böden an einen Landwirt verpachtet hat, der eigene Stallgebäude hat, scheint es seine eigenen Ställe nicht mehr zu brauchen. Sie sollen offenbar abgerissen und über 200 Parkplätze errichtet werden.

Das Kloster am Bodensee hat offenbar größere Umbaupläne in der Schublade. Mit der Stadt Bregenz wurden diesbezüglich erste Vorgespräche geführt, formelle Abbruchsansuchen oder allfällige Bauanträge wurden zwar noch nicht vorgelegt.

Für den grünen Landwirtschaftssprecher Daniel Zadra ist das Ansinnen der Mehrerau, die auf 7.000 Quadratmetern angeblich 200 Parkplätze bauen wolle, indiskutabel. Nun werde der Plan der Mehrereau, die Landwirtschaft zu filetieren und die Stallgebäude abzureißen, sichtbar. Der Plan, am Rande des Naturschutzgebietes Parkplätze zu errichten, sei hanebüchen, dem müsse ein Riegel vorgeschoben werden.

Linhart steht Parkplätzen skeptisch gegenüber

Bürgermeister Markus Linhart (ÖVP) weiß von den Umsturkturierungsplänen. Er habe Verständnis dafür und begrüße, dass der nicht wirtschaftliche Reitstall aufgelassen und die Landwirtschaft durch einen Pächter weitergeführt werde. Alles andere findet seine Zustimmung nur bedingt. Es liege zwar auf der Hand, dass die Stallgebäude jetzt einer neuen Nutzung zugeführt werden müssten, aber der Möglichkeit, über die bestehenden Flächen hinaus Parkplätze zu errichten, stehe er sehr skeptisch gegenüber. Das wolle er prüfen lassen.

Das Kloster Mehrerau hat für Nachmittag eine Stellungnahme angekündigt.

An Bauernfunktionär neu verpachtet

Die Böden in der Mehrerau sind seit Ende Februar wieder verpachtet. Den Zuschlag für die 54 Hektar Land am Bodensee-Ufer erhielt der Milchbauer und ÖVP-Bauernfunktionär Norbert Sieber. Die geplante Nutzung sorgte für Kritik von den Grünen.