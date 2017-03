Polizei sucht mutmaßlichen Spendenbetrüger

Die Polizei Wolfurt ermittelt in einem Fall von Spendenbetrug. Ein 26-jähriger Mann steht unter Verdacht, Geldbeträge von verschiedenen Unternehmen erschlichen zu haben. Dabei habe er einen sozialen Zweck vorgeschoben.

Laut Polizei nahm der Mann Anfang des Jahres Kontakt zu Betrieben in Wolfurt, Schwarzach und Dornbirn auf. Er habe vorgetäuscht, er wolle einen Faschingswagen für Kinder mit Behinderungen bauen und mit diesem an Faschingsumzügen teilnehmen. Dazu würde er auch das jeweilige Firmenlogo am Fahrzeug anbringen, um so für die Spenderfirma zu werben.

Gesamtschaden von 1.000 Euro

In mindestens fünf Fällen gelang es dem Verdächtigen, an Spendengelder zu gelangen, welche dann für andere Zwecke verwendet wurden. Der bisherige Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 1.000 Euro.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der 26-Jährige auch bei weiteren Firmen auf diese Art Geld erschlichen hat. Mögliche Geschädigte werden daher ersucht, sich bei der Polizei Wolfurt zu melden (Tel.: 059 133 8137)