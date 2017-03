Zahl der Anzeigen erstmals wieder gestiegen

Die Sicherheitslage in Vorarlberg hat sich erstmals seit dem Jahr 2009 wieder verschlechtert, ist aber laut Landespolizeidirektion weiter hervorragend. Einen besonders starken Zuwachs gab es bei Wirtschaftskriminalität und Internetbetrug.

Die Landespolizei spricht insgesamt von einer stabilen Sicherheitslage in Vorarlberg. Laut Kriminalitätsstatistik des Innenministeriums ist die Zahl der Anzeigen im vergangenen Jahr um 4,6 Prozent auf rund 20.000 gestiegen. Die Aufklärungsquote habe aber deutlich stärker zugelegt als die Zahl der strafbaren Delikte und liege bei fast 62 Prozent.

Sicherheitslage weiter „hervorragend“

Landespolizeidirektor Hans-Peter Ludescher sagt, man sei mit den Zahlen der Statistik sehr zufrieden. Die Sicherheitslage sei trotz der kleinen Steigerung weiterhin hervorragend, die Tendenz der vergangenen sieben bis acht Jahre sehr gut.

Wirtschaftskriminalität nimmt stark zu

Einen Zuwachs von fast 27 Prozent verzeichnete die Polizei bei der Wirtschaftskriminalität. Der Großteil der 2.400 Delikte sind Betrugshandlungen. Landespolizeidirektor Ludescher betont, dass auch hier die Aufklärungsquote gestiegen ist.

Cybercrime „Sorgenkind Nr. 1“

Anteilsmäßig am stärksten gewachsen ist die Zahl der Straftaten im Bereich Internetkriminalität. Cybercrime ist damit das Sorgenkind Nr. 1, sagt der Leiter des Landeskriminalamts, Hardy Tschofen. Insgesamt seien die Taten in diesem Bereich auf 650 Delikte angestiegen - ein Plus von 44 Prozent. Beim Cybercrime im engeren Sinn wie Angriffen auf Computersysteme, Datenbeschaffung und Datenfälschung betrage die Steigerung etwa 30 Prozent auf 100 Delikte.

Ziel für 2017 sei es, die Sicherheitslage in Vorarlberg stabil zu halten. Dazu sei es nötig, ausreichend Personal zu gewinnen und junge Menschen für den Polizeiberuf zu interessieren.