Bäuerinnen fordern Pensionsverbesserungen

Die ARGE Bäuerinnen fordert zum Weltfrauentag eine weitere Anpassungen im Pensionsgesetz. Die Bäuerinnen verlangen unter anderem bei den Kindererziehungszeiten die Anrechnung von vier Jahren pro Kind.

Von den rund 414.000 in der Land- und Forstwirtschaft tätigen Arbeitskräften in Österreich sind etwa 46 Prozent Frauen, zirka 34 Prozent der bäuerlichen Familienbetriebe werden derzeit von Bäuerinnen allein geführt. "Im Vergleich mit der durchschnittlichen Kinderzahl aller in Österreich lebenden Frauen haben Bäuerinnen noch immer deutlich mehr Kinder (im Schnitt 2,6), berichtet die ARGE Bäuerinnen.

Bei den Kindererziehungszeiten fordern die Bäuerinnen die Anrechnung von vier Jahren pro Kind. Die Regelung zur erhöhten Ausgleichszulage ist aus der Sicht der Bäuerinnen noch zu ergänzen, weil viele Frauen in der Landwirtschaft durch das Inkrafttreten der Bäuerinnenpension im Jahre 1992 die 30 Beitragsjahre nicht erbringen können und daher von dieser Maßnahme ausgeschlossen sind. „Zudem verlangen wir eine Ausweitung auf den Ausgleichszulagenrichtsatz für Verheiratete“, fordert Bundesbäuerin Andrea Schwarzmann, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft österreichische Bäuerinnen, anlässlich des Weltfrauentages am 8. März weitere Verbesserungen für alle Frauen in der Landwirtschaft.

Pensionspaket 2016

Das zum Ende des Vorjahres im Nationalrat beschlossene Pensionspaket 2016 brachte Verbesserungen, wie etwa die Aufstockung der Mindestpension auf 1.000 Euro bei 30 Beitragsjahren, die Umsetzung des Sozialversicherungsrabatts für Bäuerinnen und Bauern für das vierte Quartal 2016 sowie die Einmalzahlung an Pensionisten und Pensionistinnen („Pensionshunderter“).

Bäuerliche Sozialversicherung braucht Unterstützung

Aus Sicht der ARGE Bäuerinnen ist es notwendig und gerechtfertigt, dass auch künftig wieder öffentliche Mittel für die bäuerliche Sozialversicherung zur Verfügung gestellt werden, um die durch Abwanderung bedingten Strukturnachteile in der Land- und Forstwirtschaft auszugleichen", betonte Schwarzmann.

Die Arbeitsgemeinschaft Österreichische Bäuerinnen wurde 1972 gegründet und vertritt die Interessen von rund 130.000 Landfrauen. Die bundesweite Koordinierung der ARGE erfolgt in der Landwirtschaftskammer Österreich. Die Vorsitzende der ARGE Bäuerinnen, Bundesbäuerin Andrea Schwarzmann ist Bergbäuerin im Biosphärenpark Großes Walsertal, Vorarlberg und bewirtschaftet in Raggal einen Bergbauernhof mit Milchwirtschaft und Alpwirtschaft.

