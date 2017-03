VCÖ empfiehlt Frühjahrskur fürs Rad

Die Vorarlberger lieben ihr Fahrrad und sind auch heuer wieder ganz vorne mit dabei, wenn es ums Radfahren geht. Vor dem Frühjahr empfiehlt der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) ein Rad-Service beim Profi.

Mit den steigenden Temperaturen nimmt auch die Zahl der Radfahrerinnen und Radfahrer im Straßenverkehr zu. Radfahren ist in Vorarlberg besonders beliebt, weist der VCÖ auf Daten der Statistik Austria hin. 83 Prozent der Vorarlberger Haushalte besitzen zumindest ein funktionstüchtiges Fahrrad. Vorarlberg liegt im Bundesländer-Ranking nach Salzburg an zweiter Stelle, so das Ergebnis einer aktuellen VCÖ-Umfrage.

Mehr Fahrräder als Autos in Gebrauch

Österreichweit haben 77 Prozent der Haushalte ein Fahrrad. Mit rund 370.000 Fahrräder gibt es in Vorarlberg deutlich mehr Fahrräder als Autos (206.000) macht der VCÖ aufmerksam. Und in keinem anderen Bundesland werden die Fahrräder für Alltagsfahrten so häufig genutzt wie in Vorarlberg. 16 Prozent der Alltagsfahrten legen die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger mit dem Rad zurück.

VCÖ empfiehlt Fahrradcheck im Frühjahr

Auch wenn zunehmend mehr das ganze Jahr über Radfahren, für viele beginnt im März die Radfahrsaison. Wichtig ist, dass das Fahrrad nach der Winterpause einem Service unterzogen wird. Der VCÖ gibt Tipps, welche Bereiche beim Fahrrad-Check unbedingt zu kontrollieren sind: Funktioniert die Beleuchtung? Sind die Bremsgummis in gutem Zustand? Sind die Bremsseile richtig eingestellt? Ist die Kette gut geölt (trockene Ketten können reißen und zu Stürzen führen)? Ist der Sattel richtig eingestellt? Und last but not least: Reifen aufpumpen.

Auch Fahrräder, die im Winter im Einsatz waren, verdienen sich jetzt eine Wartung. Der VCÖ empfiehlt, das Fahrrad zumindest einmal im Jahr zum Service in ein Fachgeschäft zu bringen. Materialschäden werden beim Service rechtzeitig erkannt. Regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer eines Fahrrads und kann teure Reparaturen vermeiden.

Umweltbewusstsein mit positivem Effekt

„Radfahren im Alltag hilft, den Winterspeck loszuwerden. Zudem beugt regelmäßige Bewegung Herz-Kreislauferkrankungen vor, stärkt die Lungenfunktion und auch viele Muskeln, wie Rückenmuskulatur sowie Arm- und Beinmuskulatur“, weist VCÖ-Sprecher Christian Gratzer auf den Gesundheitsnutzen des Radfahrens hin. Auch das psychische Wohlbefinden wird durch Bewegung verbessert.

Das Potenzial für mehr Radverkehr ist auch in Vorarlberg noch groß. Jede fünfte Autofahrt ist kürzer als zweieinhalb Kilometer und fast die Hälfte der Autofahrten ist kürzer als fünf Kilometer, berichtet der VCÖ. „Der Schlüssel zu mehr Radverkehr ist eine gute Infrastruktur sowie insgesamt gute Radverbindungen“, betont VCÖ-Sprecher Gratzer. International setzen immer mehr Länder auch auf Radschnellwege als direkte, möglichst kreuzungsfreie Verbindung. Der VCÖ sieht hier auch die Bundespolitik gefordert und weist auf das Beispiel Deutschland hin: Die deutsche Bundesregierung fördert heuer den Bau von Radschnellwegen mit 25 Millionen Euro.