Snowboarder stürzt zehn Meter in die Tiefe

Trotz schwieriger Sichtverhältnisse ist ein 36-jähriger Snowboarder am Mittwoch in den freien Skiraum in Damüls eingefahren. Er stürzte über eine zehn Meter hohe Felswand und wurde dabei schwer verletzt.

Der Mann fuhr am Mittwoch gegen 10.45 Uhr auf der Piste 14 von der Hohen Wacht ab. Bei stürmischem Schneetreiben und schlechter Boden- und Konturensicht verließ er die gesicherte Piste und stürzte in der Folge zehn Meter über eine Felswand in die Tiefe. Andere Skifahrer vernahmen seine Hilferufe und alarmierten die Einsatzkräfte.

Polizei

Der 36-Jährige wurde von der Pistenrettung erstversorgt und dann mit dem Notarzthubschrauber „Robin 1“ mittels Tau geborgen. Er wurde ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.