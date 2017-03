Scheffknecht: „Politik ist auf Dauer kein Beruf“

NEOS-Landessprecherin Sabine Scheffknecht wird Unternehmerin: Sie hat laut Wirtschaftspresseagentur mit ihrem Mann den Weinregal- und Weinklimaschrankhersteller COVINI in Klaus übernommen. Sie sehe das als Investition in die Zukunft, da „Politik auf Dauer kein Beruf“ sei.

Wie die Landtagsabgeordnete auf Anfrage der Wirtschaftspresseagentur.com bestätigte, habe sie gemeinsam mit ihrem Mann Markus Scheffknecht die Firma COVINI GmbH in Klaus zur Gänze gekauft. Das kleine Unternehmen ist auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von speziellen Weinregalen und Weinklimaschränken spezialisiert und gehörte bislang Lothar und Elisabeth Collini aus dem Umfeld des gleichnamigen Vorarlberger Industrieunternehmens.

Die Übernahme von COVINI erfolgte durch die erst jüngst gegründete Scheffknecht Beteiligungs GmbH in Lustenau, die Markus und Sabine Scheffknecht mit unterschiedlicher Beteiligungshöhe gehört. Als Geschäftsführerin ist dort Sabine Scheffknecht eingetragen. Mit der Firmenübernahme erfolgte auch der Kauf aller Patente für die Schränke und Regale. Über den Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Markenname „Xi-Weinregal“

Die Unterzeichnung der Kaufverträge sei vor wenigen Tagen erfolgt. Die Übernahme von COVINI gelte rückwirkend per 1. Jänner 2017, sagte Scheffknecht, die bei COVINI als Geschäftsführerin im operativen Tagesgeschäft tätig sein wird. Die Weinregale und Weinklimaschränke werden in Deutschland und Polen produziert und international unter der Marke „Xi-Weinregal“ vertrieben. Zu den Kunden gehören die gehobene Gastronomie und Shophersteller sowie Getränkehändler in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Absatzgebiet soll in den nächsten Jahren ausgeweitet werden.

Scheffknecht: „Politik ist kein Beruf“

Sabine Scheffknecht begründet ihren Einstieg ins Unternehmertum damit, dass „Politik auf Dauer kein Beruf“ sei. Darum dürfe man als NEOS-Abgeordneter auch nicht länger als zwei Legislaturperioden tätig sein. „Man sollte auch als Politiker am Boden bleiben und sehen, wie die Dinge im Berufsleben in der Privatwirtschaft so laufen.“ Diese Firmenübernahme sei zudem auch eine Investition in die Zukunft.

Dass es ausgerechnet diese Branche geworden sei, begründet Scheffknecht damit, dass sie zehn Jahre lang im Gastronomie-Bereich bei Salzmann am Rohrspitz tätig gewesen sei und dann acht Jahre bei Franke in Hard in der Gastro-Sparte arbeitete. „Ich möchte nicht direkt als Unternehmerin in der Gastronomie arbeiten, aber mit ihr zusammenarbeiten. Dafür ist COVINI ideal geeignet.“ Das Land Vorarlberg habe sie über ihr neues berufliches Engagement informiert.