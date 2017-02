Themessl-Huber neuer Landespressestellen-Leiter

Florian Themessl-Huber ist neuer Leiter der Landespressestelle. Er wird mit 1. April 2017 die Nachfolge von Peter Marte antreten, der seit 1987 die Landespressestelle geleitet hat.

VLK/Gerhard Wirth

Die Vorarlberger Landesregierung hat am Dienstag Themessl-Huber zum künftigen Leiter der Landespressestelle bestellt. Der 37-Jährige stammt aus Nüziders. Er war vor seinem Eintritt in den Landesdienst unter anderem als Büroleiter des damaligen Klubobmanns Karl-Heinz Kopf (ÖVP) in Wien tätig. Seit 2012 ist er Pressereferent von Landeshauptmann Markus Wallner(ÖVP).

