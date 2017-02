Versuchte Vergewaltigung: Frau wehrt sich mit Zigarette

Ein Unbekannter soll am vergangenen Freitag in Bregenz versucht haben, in einer Unterführung eine 17-jährige Frau zu vergewaltigen. Sie schlug ihn laut Polizei mit einer brennenden Zigarette in die Flucht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die 17-Jährige ging gegen 20.00 Uhr durch die Fußgängerunterführung im Kreuzungsbereich Rheinstraße/Prälatendammstraße (Höhe Hausnr. 103) in Richtung Achsiedlung, als sie von einem jungen Mann angegriffen wurde. Er drückte die Frau gegen die Wand. Als er versuchte, seine Hose zu öffnen, fing die Frau zu schreien an und drückte ihm ihre Zigarette ins Gesicht. Der Täter ließ daraufhin von der Frau ab und flüchtete entlang der Rheinstraße in Richtung Bregenz-Stadt. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief erfolglos.

Täterbeschreibung der Polizei:

Der Mann ist zwischen 17 und 20 Jahre alt, ca. 170-175 cm groß, dünn, hat einen blassen Teint und blaue oder grüne Augen. Er trug komplett schwarze Kleidung mit Kapuzenjacke. Aufgrund des äußeren Erscheinungsbildes könnte der Täter laut Polizei aus dem Suchtgiftmilieu stammen. Ein kleiner Brandfleck von der Zigarette im Gesicht des Täters dürfte vorhanden sein.

Die Polizei Bregenz bittet um Hinweise unter Tel. +43 (0) 59 133 8120