Vorarlberg hat höchsten Anteil an E-Autos

Anfang März wird es in Österreich nach Angaben des Verkehrsclub Österreich VCÖ mehr als 10.000 Elektroautos geben. Im Bundesländer-Vergleich hat Vorarlberg demnach den höchsten Anteil, jeder elfte E-Pkw hat ein Vorarlberger Kennzeichen.

Laut VCÖ gibt es in Vorarlberg derzeit mehr als 850 Elektroautos. Das sind fast doppelt so viele wie Ende 2014 und zehn Mal so viele wie im Jaht 2010. Der VCÖ rechnet damit, dass Vorarlberg spätestens im Mai die 1.000er-Grenze bei den Elektroautos überschreiten wird.

Link: