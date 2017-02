Kritik an Aus für Handwerkerbonus

Die Vorarlberger Wirtschaftskammer kritisiert die geplante Abschaffung des Handwerkerbonus. Eigenartig sei die Begründung von Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP), so Spartengeschäftsführer Thomas Peter.

Heuer wird es ihn noch einmal geben, danach dürfte Schluss sein mit dem Handwerkerbonus zur Förderung für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsarbeiten zu privatem Wohnraum.

2017 wird die Regierung den Bonus noch einmal gewähren, aufgrund derzeitiger Konjunkturdaten geht Finanzminister Schelling aber davon aus, dass Handwerkerleistungen künftig nicht mehr gefördert werden - mehr dazu in Schelling verkündet Aus für Handwerkerbonus nach 2017.

Derzeit bei guter Auslastung kein Problem

Es sei schade, dass der Handwerkerbonus abgeschafft werde, so Peter. Die zur Verfügung stehenden Mittel seien immer voll abgeholt werden. Eigenartig sei die Begründung von Minister Schelling. Dabei gehe es nicht mehr um die Schwarzarbeit, sondern plötzlich um die verbesserte Wirtschaftslage.

Gewerbe und Handwerk seien in Vorarlberg aber ohnehin gut ausgelastet, so Peter. Ein Ende des Bonus hätte in der aktuellen wirtschaftlichen Lage keine unmittelbare Auswirkungen. Es gebe eine sehr gute Auslastung, mit oder ohne Handwerkerbonus. Es könne aber wieder zum Thema werden, wenn die Konjunktur abflacht.