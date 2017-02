Bauhaus sucht nach Grundstücken in Vorarlberg

Die Baumarkt-Kette Bauhaus sucht offenbar nach Verkaufsflächen in Vorarlberg. Wie die Wirtschaftspresseagentur (WPA) berichtet, will Bauhaus Grundstücksflächen im Ausmaß von 20.000 m² erwerben.

Die WPA zitierte aus einem Schreiben, das an eine Vorarlberger Gemeinde geschickt wurde. Darin informiere das Unternehmen, dass die Österreich-Expansion zur Unternehmensstrategie gehöre, „weshalb wir neue Standorte und Handelsflächen im Raum Vorarlberg suchen“.

ORF.at/Christian Öser

Man suche nach „Grundstücksflächen im Ausmaß von 20.000 Quadratmeter, wo eine Verkaufsfläche von rund 10.000 Quadratmeter realisiert werden könnte“. Man sei primär an einem Grundstückskauf interessiert.

Bregenz-Standort „zu klein“

Die Authenzität des Schreibens wurde der WPA vom Unternehmen selbst bestätigt. Die Anfrage sei in dieser Form an mehrere Vorarlberger Gemeinden verschickt worden. Ziel sei es, neue Standorte in Ballungszentren zu errichten. Der Standort in Bregenz, bislang die einzige Bauhaus-Filiale in Vorarlberg, sei zu klein und in die Jahre gekommen.

Gemeinde sagte ab

Die Gemeinde, an die das von der WPA zitierte Schreiben erging, sagte Bauhaus ab. Begründet wurde die Absage demnach mit den knapper werdenden Grundstücksflächen und der hohen Dichte im Einzelhandelbereich.

Im Übrigen würden Handelsbetriebe im Vergleich zu Produktionsbetrieben weniger als die Hälfte des Steueraufkommens bringen - und dabei zu einem höheren Verkehrsaufkommen beitragen.