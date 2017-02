Zahl der Pflegegeldbezieher steigt

Im vergangenen Dezember haben in Vorarlberg 17.270 Menschen Pflegegeld bezogen. Im Vergleich zum Jahr davor sind es 320 Personen mehr, also ein Anstieg von fast zwei Prozent. Der steigende Trend hält also weiterhin an.

Laut einer aktuellen Studie des Sozialministeriums hat knapp die Hälfte der Pflegegeldbezieher im Dezember Stufe 1 und 2 bezogen. Die siebenteilige Skala orientiert sich beim Pflegebedarf nach Stunden. Auffallend sei, dass immer mehr Demenzkranke Pflegegeld beantragen würden, so Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker (Grüne).

Dass die Anzahl der Bezieher jährlich steigt, verwundert Wiesflecker nicht: Schließlich würde es immer mehr ältere Menschen geben. Pro Jahr rechne man mit 350 zusätzlichen, hochbetagten Menschen - also über 85-Jährigen. Die Steigerung beim Pflegegeld gehe also konform mit dem Bevölkerungswachstum.

Da in Stufe 1 und 2 vielfach die Bedürftigen von Angehörigen gepflegt werden, müsse weiterhin auf ambulante Unterstützung gesetzt werden. Österreichweit waren im Jänner mehr als 456.000 Menschen pflegebedürftig.

