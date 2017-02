325 Holzlatten gestohlen - 470 Euro Schaden

Drei unbekannte Täter haben zwischen November 2016 und Februar 2017 insgesamt 325 Holzlatten vom Lagerplatz eines Fertigungsbetriebes in Lustenau gestohlen. Die Täter sollen die Latten zu Fuß davongetragen haben.

Laut Polizei schlugen die Täter bis zum 18. Februar insgesamt dreimal zu. Sie dürften die Holzlatten vom Lagerplatz in der Schützengartenstraße in Lustenau zuerst zu Fuß davongetragen haben. Möglicherweise verluden sie sie dann später in ein bereitgestelltes Fahrzeug im Bereich Rheinvorderland.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich um drei Täter im Alter zwischen 16 und 20 Jahren handelt. Hinweise werden unter der Telefonnummer 059 133 8144 entgegengenommen.