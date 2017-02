Geldwechsel-Betrüger festgenommen

Ein Geldwechsel-Betrüger konnte nach dem Hinweis eines Ladendetektives in Vorarlberg festgenommen werden. Der Mann aus Rumänien handelte nie allein und war auch in anderen Bundesländern unterwegs.

Die drei Männer und zwei Frauen waren laut Polizei meist zu dritt in Geschäften auf Beutetour. Ihre Masche: Einen Klein-Artikel um fünf bis zehn Euro zu kaufen, mit einen 200-Euro-Schein zu zahlen und dann Verwirrung zu stiften. Beim Herausgeben des Wechselgeldes konnten die Täter dann Geldscheine abzweigen. Es handelt sich dabei laut Polizei um eine organisierte Bande.

Ladendetektiv bemerkte Geldwechsel-Betrug

Vergangenen Donnerstag wurde der Hauptverdächtige in einem Supermarkt in Feldkirch festgenommen. Einem aufmerksamen Ladendetektiv fiel der versuchte Geldwechsel-Betrug auf, er verständigte die Polizei. Der 33-jährige Rumäne wurde festgenommen, nach ihm wurde bereits gefahndet. Der Beschuldigte wurde in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Nach den weiteren Tätern - sie sind zwischen 16 und 40 Jahre alt - wird gefahndet. Es entstand ein Schaden von 1.671 Euro.

Die Kriminellen waren nicht nur in Vorarlberg unterwegs. Ihnen werden auch in Tirol und Kärnten Diebstähle zur Last gelegt, aber meist waren sie in Vorarlberg unterwegs.