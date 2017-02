Jugendarbeit in Vorarlberg gut aufgestellt

Die Jugendarbeit in Vorarlberg ist gut aufgestellt. Die Einrichtungen verzeichnen jeden Tag mehr als 1.100 Jugend-Kontakte. Probleme bereitet mancherorts aber die Finanzierung.

Die Jugendarbeit in Vorarlberg ist laut Dachverband KOJE recht gut ausgebaut: 38 Einrichtungen betreiben insgesamt 48 Jugendtreffs, elf davon bieten auch mobile Jugendarbeit in jenen Gemeinden an, die keine eigenen Einrichtungen haben.

Laut KOJE-Geschäftsführerin Olivia Mair verzeichnen die Vorarlberger Einrichtungen jeden Tag bereits mehr als 1.100 Jugend-Kontakte. Die Angebote reichen von Beratung über Beschäftigung und Jobsuche bis zu Nachhilfe-Organisation und Gewaltprävention.

Das Land investiert jährlich gut zwei Millionen Euro in die Jugendarbeit, etwas mehr müssen die Gemeinden beitragen. Was laut Mair immer schwieriger wird. Um die Kommunen von der Notwendigkeit der Einrichtungen und damit von der Dringlichkeit ihrer Finanzierung zu überzeugen, wünscht sich Mair mehr Anteilnahme der Gemeindeverantwortlichen. Derzeit sei es nämlich schwierig, langfristige Finanzierungszusagen von den Gemeinden zu erhalten.