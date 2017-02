Einmietbetrüger in Brand aufgeflogen

In Brand hat die Polizei hat am Freitag einen 35-jährigen mutmaßlichen Einmietbetrüger festgenommen. Der Deutsche soll in Tirol einen Pkw gestohlen und dann unter dem Namen des Besitzers Wohnungen gemietet haben.

Dank einer aufmerksamen Unterkunftgeberin kam die Polizei auf die Spur des Mannes. Zwischen August 2016 und Februar 2017 soll er mehrere Unterkünfte in Westösterreich gemietet haben - jeweils unter falschem Namen, berichtete die Polizei am Freitag. Bezahlt habe er die Wohnungen nie.

Zudem werden dem 35-Jährigen mehrere Treibstoffdiebstähle zur Last gelegt. Der Deutsche wurde mit einem europaweiten Haftbefehl gesucht. Er wurde in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.