Greber: Illegaler Handel mit Hunden nimmt zu

Illegal gehandelte Hundewelpen aus Südosteuropa stellen laut Landesveterinär Norbert Greber auch in Vorarlberg ein immer größeres Problem dar. Oft seien die Tiere krank oder verhaltensgestört, so Greber im ORF Radio Vorarlberg Samstagsinterview.

In der jüngsten Vergangenheit habe es immer wieder Probleme mit illegal eingeführten Hunden aus Zuchten in Südosteuropa - etwa Rumänien oder Bulgarien - gegeben. „Leider ist es so, dass viele dieser Tiere auch zu früh von den Müttern getrennt werden“, sagt Greber. „Sie sind mangelhaft sozialisiert, sie sind auch sehr krankheitsanfällig bzw. überhaupt krank, weil sie eben zu früh von den Muttertieren wegkommen [und] lange Transportwege hinter sich haben.“

Es gebe Fälle, in denen die Tiere schon krank vermittelt worden und trotz tierärztlicher Behandlung verendet seien. Einer dieser illegalen Hundehändler sei mittlerweile auch vor Gericht verurteilt worden. Wer sich ein Haustier zulegen will, solle das über zertifizierte Züchter, seriöse Tierhandlungen oder über das Tierheim tun, rät der Experte.