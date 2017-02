2016: Weniger Unfälle auf dem Bodensee

Wetterbedingt ist die Zahl der Bade- und anderer Unfälle auf dem Bodensee im vergangenen Jahr zurückgegangen. 14 Menschen, fünf wengier als 2015, verloren ihr Leben auf dem See. In Voralberg gabs keinen tödlichen Unfall.

14 Personen (2015: 19) verloren 2016 ihr Leben auf dem Bodensee, 39 (2015: 54) wurden verletzt, so die Polizei am Freitag. Insgesamt wurden 179 Unfälle registriert, das waren um 15 weniger als 2015 und in etwa gleich viele wie 2014. Die Zahl der Schiffsunfälle blieb mit 150 konstant.

Etwas mehr Unfälle in Vorarlberg

33 der 179 Unfälle passierten in Vorarlberg.Das sind um vier mehr als im Jahr davor. Tödliche Unfälle wurden in Vorarlberg keine verzeichnet, diese ereigneten sich ausschließlich vor dem deutschen (zehn) und dem Schweizer Ufer (vier).

1,3 Millionen Euro Sachschaden auf dem See

Nach starken Niederschlägen im Frühsommer nahm die Sportschifffahrt erst im Juli richtig Fahrt auf. Bei 150 Schiffsunfällen starben vier Menschen, 23 wurden verletzt. Die Schadenssumme belief sich auf etwa 1,3 Millionen Euro (2015: 496.000 Euro). In 41 Prozent der Schiffsunfälle, unter anderem waren das Kollisionen, Festfahrungen, Kenterungen, wurde „mangelnde Sorgfalt der Schiffsführer“ als Ursache eruiert.

Wetterbedingt weniger Badeunfälle

Wegen der mäßigen Wassertemperaturen sank die Zahl der Badeunfälle auf 14. 2015 waren aufgrund der lang anhaltenden Hitzewelle vergleichsweise extrem viele Badeunfälle verzeichnet worden, nämlich 31. Außerdem waren gleich 18 Personen beim Baden auf schweizer und deutscher Seite ums Leben gekommen, im Vorjahr waren es sechs. Bei insgesamt fünf Tauchunfällen (alle im deutschen Abschnitt Überlinger See) starben zwei Personen.

Auch die Anzahl der Einsätze im Sturmwarndienst (von 382 auf 379) bzw. im Seenotrettungsdienst (von 368 auf 273) nahm wieder ab, im Seenotrettungsdienst deutlich. 304 Personen (2015: 448), die ohne fremde Hilfe das Ufer nicht mehr erreicht hätten, wurden gerettet. 193 Boote (2015: 242) mussten durch die Rettungskräfte geborgen werden.

208 Einsätze der Vorarlberger Seepolizei

Die Vorarlberger Seepolizei verzeichnete im vergangenen Jahr 208 Einsätze. Bei diversen Überprüfungen wurden 257 Übertretungen (2015: 364) festgestellt, von denen 91 (2015: 194) in Anzeigen mündeten. Bei der Mehrzahl der Übertretungen ging es um die Missachtung von gesperrten Seeflächen, um Ausrüstungsmängel an Booten oder die Nichtbeachtung der Zulassungsvorschriften.