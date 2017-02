Ersatztorhüter Kobras verlängert bei Altach

Martin Kobras, hinter Andreas Lukse zweiter Torhüter beim SCR Altach, hat seinen Vertrag vorzeitig bis Sommer 2019 verlängert. Sollte Lukse im Sommer gehen, könnte Kobras zur neuen Nummer eins im Tor aufsteigen.

Der 30-jährige Lingenauer spielt bereits seit 2009 bei Altach und konnte bislang 173 Einsätze in der Ersten Liga und 38 in der Bundesliga verzeichnen. In der laufenden Saison, in der Altach bis vor kurzem noch die Tabellenführung innehatte, sprang er dreimal für Lukse ein: Einmal in der Bundesliga, zweimal im ÖFB-Cup.

Bald der neue Lukse?

Lukse wurde zuletzt immer wieder mit Rapid Wien in Verbindung gebracht. Erst im Herbst hatte Ex-Trainer Damir Canadi die Altacher ebenfalls in Richtung Wien verlassen. Sollte auch Lukse gehen, könnte Kobras seine Position als Stammtorhüter einnehmen.

SCR Altach

„Martin Kobras ist ein absoluter Führungsspieler und ein Vorbild für alle jungen Akteure im Kader“, so Altach-Sportdirektor Georg Zellhofer am Dienstag in einer Aussendung. Gemeinsam mit Lukse bilde er eines der „Top-Torhüter-Duos“ der Liga.