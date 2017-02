Hochwasserschutz in Bregenz wird verbessert

In der Belruptstraße in Bregenz haben am Montag umfangreiche Bauarbeiten begonnen. Sie sind notwendig geworden, um den Hochwasserschutz zu verbessern. Auch andere Veränderungen werden durchgeführt.

Der Auftakt erfolgte im Bereich der Mittelschule Bregenz-Stadt. Dort gibt es laut Stadtbaumeister Bernhard Fink nämlich zwei unterirdische Bachläufe. Diese Bachrinnen werden dem neuen Hochwasserschutz angepasst, indem ihre Durchflusskapazitäten um 20 Prozent erhöht werden. Dadurch sollen bei Starkniederschlägen Verklausungen und Überflutungen verhindert werden.

Bauarbeiten in Bregenz Im Beitrag sehen Sie Bernhard Fink, Stadtbaumeister Bregenz.

Während dieser Bauphase werden noch andere Arbeiten in Angriff genommen. So würden auf einer Länge von 200 Metern Versorgungsleitungen für Strom, Gas, Wasser und Telekommunikation erneuert werden, sagt Fink. Anschließend werde ein neuer Asphalt aufgebracht.

Behinderungen für Verkehrsteilnehmer

In den kommenden acht Wochen müssen alle Verkehrsteilnehmer in diesem Bereich mit Behinderungen und Umleitungen rechnen. Für Stadtbusse gibt es Ersatzrouten ohne Zeitverlust. Insgesamt würden die Behinderungen für Fußgänger und Fahrradfahrer aber sehr gering gehalten, so Fink. Bis zum Ende der Revisionsarbeiten der Pfänderbahn am 7. April sollen alle Baumaßnahmen abgeschlossen sein.