Rondo Ganahl übernimmt deutsche Firma

Der Vorarlberger Wellpappehersteller Rondo Ganahl AG mit Sitz in Frastanz wird den deutschen Verpackungsspezialisten Walz zur Gänze übernehmen. Die beiden Unternehmen versprechen sich davon Synergien, wie die Rondo Ganahl AG mitteilte.

Die Eingliederung von Walz in die Rondo-Ganahl-Gruppe erfolgt über die neu gegründete Walz Verpackungen GmbH. Rondo Ganahl könne mit der Übernahme das Produktangebot erweitern, umgekehrt erhalte Walz Zugang zu einem internationalen Kundenkreis, heißt es in der Aussendung von Rondo Ganahl.

Der bisherige Eigentümer Bernd Walz bleibt Geschäftsführer, außerdem wird Rondo-Ganahl-AG-Vorstand Udo Nachbaur in die Geschäftsführung der Walz Verpackungen GmbH entsandt. Details zu den Übernahmemodalitäten wurden nicht gemacht.

Firma aus Baden-Württemberg

Die Firma Walz Verpackungen hat ihren Sitz in Langenenslingen in Baden-Württemberg, das rund eineinhalb Stunden von der Grenze zu Vorarlberg entfernt liegt. Das deutsche Unternehmen beschäftigt rund 100 Mitarbeiter und erzielte nach eigenen Angaben zuletzt einen Umsatz in Höhe von etwa 22 Mio. Euro.

Rondo Ganahl hat bisher rund 1.300 Mitarbeiter

Die Rondo Ganahl AG hat nach eigenen Angaben im Jahr 2016 einen Gruppenumsatz von 338,7 Mio. Euro erzielt, die Zahl der Mitarbeiter lag bei 1.265. Der Grundstein für das Vorarlberger Traditionsunternehmen wurde 1911 gelegt, die Internationalisierung von Rondo Ganahl startete 1995 mit der Inbetriebnahme eines neuen Wellpappewerks in Budapest. 1999 wurde das Werk im rumänischen Apahida/Cluj eröffnet, dem folgte ein weiteres 2008 in Targoviste (Rumänien). 2013 wurde das Wellpappewerk MKB in Istanbul übernommen.

Link: