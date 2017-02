Enttäuschter Berthold nicht bei WM-Kombi

Frederic Berthold ist für die heutige Kombination bei der Ski-WM in St. Moritz nicht nominiert worden. Berthold - beim Weltcup in Wengen in dieser Disziplin Dritter - war von der Entscheidung der Trainer überrascht.

Frederic Berthold wurde eigentlich nur für den Kombinations-Bewerb für die WM nominiert und obwohl Österreich durch Titelverteidiger Marcel Hirscher fünf Startplätze hat, ist der Montafoner jetzt Zuschauer. Die Trainer haben sich statt Berthold für Marco Schwarz entschieden. Schwarz hat im Weltcup bisher noch keine Kombination bestritten.

„Für mich war es sehr überraschend, dass ich nicht aufgestellt worden bin. Wir haben nach der Spezialabfahrt ein Training für alle Kombifahrer gehabt und da ist es mir eigentlich ganz gut gegangen“, so Berthold im ORF-Interview. Er sei eigentlich ziemlich überzeugt gewesen, starten zu dürfen. „Dann habe ich noch versucht, mich zu rechtfertigen, dass ich meine Stärken habe, das wurde aber leider nicht berücksichtigt - und dementsprechend enttäuscht bin ich auch“, so der Montafoner.

Fünfer-Team geht an den Start

Für das ÖSV-Team gehen nun Titelverteidiger Marcel Hirscher, Romed Baumann, Matthias Mayer, Vincent Kriechmayr und Marco Schwarz an den Start. Die Kombination beginnt heute um 10.00 Uhr mit der Abfahrt, der Slalom folgt dann um 13.00 Uhr. ORF eins überträgt live.