Geldwechsel-Betrügerbande gefasst

Eine Betrügerbande ist am Freitag in Wolfurt aufgeflogen. Laut Polizei tat eine 25-Jährige in einem Supermarkt, als wolle sie einkaufen, Komplizen forderten nach einem Wortwechsel das Geld zurück. Die Kassierin schöpfte Verdacht und rief die Polizei.

Die 25-Jährige gabe gegen 17.00 Uhr vor, dass sie für einen geringen Betrag einkaufen wolle, und bezahlte mit einem 100-Euro-Schein. Ihre Mittäter verwickelten daraufhin die Angestellten an der Kassa in ein lautstarkes Gespräch, um sie abzulenken. Nachdem die Verdächtigen das Wechselgeld bereits erhalten hatten, traten sie vom Kauf zurück und verlangten den 100-Euro-Schein retour.

Da die Angestellten aufmerksam waren und die Vorgehensweise kannten, misslang der Geldwechselbetrug, und es entstand kein Schaden. Vier Verdächtige konnten ausgeforscht werden. Als Hauptverdächtige nennt die Polizei die 25-Jährige Frau, daneben waren zwei Männer und eine Frau im Alter von 20 bis 34 Jahren beteiligt. Den Verdächtigen konnten nach Angaben der Polizei noch zwei weitere ähnliche Betrugsversuche nachgewiesen werden. Sie werden auf freiem Fuß angezeigt.