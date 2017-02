Vergessene Kerze verursacht Brand

Eine vergessene brennende Kerze hat am Samstagabend in Dornbirn einen Wohnhausbrand verursacht. Laut Polizei geriet zuerst die Terrasse in Brand, das Feuer breitete sich dann aber auf den Wohnbereich aus.

Personen kamen nicht zu Schaden, da sich zum Zeitpunkt des Brandes, der kurz vor 19.00 Uhr ausbrach, niemand im Haus befand. Es entstand aber erheblicher Sachschaden.