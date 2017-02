Altach startet mit Unentschieden in den Frühling

Fußball-Bundesligist und Winterkönig SCR Altach ist am Samstag bei der Admira mit einem Unentschieden in die Frühjahrssaison gestartet. Das Tor für Altach erzielte Nicolas Ngamaleu.

Die Altacher Tabellenführer mussten sich beim Bundesliga-Debüt von Trainer Martin Scherb mit einem 1:1 (1:1) begnügen. Bei den Maria Enzersdorfern erlebte der ebenfalls erst seit Jahresbeginn als Chefcoach arbeitende Damir Buric einen gelungenen Einstand.

Foul-Elfmeter in der 40. Minute

Nicolas Ngamaleu brachte Altach per Foul-Elfmeter in der 40. Minute in Führung, der Admira gelang jedoch noch vor der Pause durch Christoph Monschein (42.) der Ausgleich. Den Altachern, die zuvor beide Saisonduelle mit den Niederösterreicher für sich entschieden hatten, drohte bei einem Heimsieg Salzburgs gegen St. Pölten damit der Verlust von Platz eins. Die Admira war vorerst Sechster.

Einige Ausfälle bei den Altachern

Die taktische Ausrichtung der Altacher blieb unter Scherb unverändert. Dem Tabellenführer fehlte der verletzte Louis Ngwat-Mahop. Der siebenfache Saisontorschütze Nikola Dovedan saß wegen Trainingsrückstands auf der Bank. Nach einer knappen halben Stunde fiel auch noch Martin Harrer mit einer Muskelverletzung im Rückenbereich aus. Ersatzmann Nikola Zivotic holte aber die Führung der Altacher heraus: Markus Pavic drückte Zivotic nach einer Flanke zu Boden, den Strafstoß verwertete Ngamaleu.