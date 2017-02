Erster Vorarlberger Schulpreis: Neun Nominierte

Heuer wird zum ersten Mal der Vorarlberger Schulpreis vergeben. Er zeichnet Schulen mit innovativen Konzepten aus. 20 Schulen haben sich beworben - je Schulstufe sind drei für das Finale nominiert worden.

Eine Fachjury wird die nominierten Schulen jetzt besuchen, mit Schulleitung, Lehrpersonen und Schülern sprechen und auch an Unterrichts- und Projekt-Einheiten teilnehmen. Entscheidend sind sechs Qualitätsbereiche, darunter die Leistung der Schüler, die Qualität des Unterrichts oder der Umgang mit Vielfalt.

VLK/A. Serra

Insgesamt werden 15.000 Euro Preisgeld ausgeschüttet. In jeder Kategorie gibt es einen Hauptpreis in Höhe von 3.000 Euro sowie zwei Anerkennungspreise in Höhe von 1.000 Euro. Die Preisverleihung findet am 19. Mai 2017 in der Alten Seifenfabrik in Lustenau statt.

Die Nominierten:

Kategorie Grundstufe (6 bis 10 Jahre)

- Volksschule Feldkirch Tisis

- Volksschule Hard Markt

- Volksschule Ludesch

Kategorie Sekundarstufe I (10 bis 14 Jahre)

- Mittelschule Bürs

- Mittelschule Hard Markt

- Mittelschule Höchst

Kategorie Sekundarstufe II (14 bis 19 Jahre)

- Polytechnische Schule Dornbirn

- Landesberufsschule Dornbirn 2

- Bundeshandelsakademie Lustenau