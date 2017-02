Alkoholisierter löste Suchaktion aus

Ein stark alkoholisierter 27-Jähriger löste Samstagnacht in Gaschurn eine Suchaktion aus. Der Urlauber war nach einem Lokalbesuch nicht in seine Unterkunft zurückgekehrt.

Freunde alarmierten gegen 3.30 Uhr die Polizei. Sie befürchteten einen Unfall. Trotz einer dreistündigen Suche konnte der Mann aber nicht gefunden werden. Erst Sonntagvormittag gegen 8.30 Uhr wurde der 27-Jährige dann von der Polizei aufgegriffen.

Der Urlauber war laut Polizei unverletzt und befand sich in guter gesundheitlicher Verfassung. Er konnte keine näheren Angaben zum Aufenthalt in den vergangenen Stunden machen. Der Mann wurde von den Polizisten in sein Hotel gebracht.

Die Bergrettung Gaschurn war mit zehn Mann im Einsatz, die Polizei mit sechs Beamten.