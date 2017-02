Unbekannte leerten Treibstoff in Kanal

In Lustenau haben Unbekannte am Samstagnachmittag Treibstoff in den Grindelkanal geleert. Sie dürften ihr Auto falsch betankt haben und wollten wahrscheinlich so den Kraftstoff wieder loswerden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Unbekannten waren gegen 15.00 Uhr mit einem weißen Kleinbus an den Kanal auf Höhe des chinesischen Restaurants beim Engel-Kreisverkehr gefahren und entleerten dort ihren Tank.

Wie viel Benzin in den Kanal gelangte, ist nicht bekannt. Die Feuerwehr Lustenau errichtete insgesamt vier Ölsperren entlang des Kanals. Anrainer waren auf den Benzingeruch entlang des Kanals aufmerksam geworden und alarmierten die Einsatzkräfte. Ein Ölfilm war an der Oberfläche zu sehen.