Snowboarder aus Bergnot befreit

Ein Snowboarder ist am Samstag in Silbertal in Bergnot geraten. Der 28-jährige Schweizer setzte einen Notruf ab, nachdem er in steilem Gelände auf 1.500 Meter Höhe nicht mehr weiter kam.

Der Snowboarder fuhr im Skigebiet Hochjoch gegen 15.00 Uhr von der Piste 2b, zwischen Talstation Panoramabahn und Talstation Seebligabahn, im Wald Richtung Silbertal ab.

Im Bereich zwischen „Vermolatobel“ und „Fraualobtobel“ kam er auf Grund der Geländegegebenheit nicht mehr weiter. Er setzte einen Notruf ab und wurde dann von der Crew des Rettungshubschraubers C8 mittels Tau unverletzt geborgen.

Der Mann wird wegen einer Übertretung nach dem Forstgesetz angezeigt werden.