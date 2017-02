Online-Umfrage: Katholiken geht es zu schnell

Die Katholische Kirche in Dornbirn hat im November letzten Jahres eine Online-Umfrage zum Seelsorgeraum durchgeführt. 991 Gläubige nahmen daran teil. Fazit: Für viele geht die Veränderung zu schnell vonstatten.

Die meisten der Befragten wissen laut Umfrage, dass der Priestermangel den Seelsorgeraum notwendig gemacht hat. Die Ziele der Umstellung werden von 66 Prozent der Befragten geteilt. Dennoch kritisieren viele die Veränderungen in den Gottesdiensten, vor allem bei den Wortgottesdiensten.

Katholische Kirche Vorarlberg

Seelsorgeraum Ein Seelsorgeraum ist ein Zusammenschluss mehrerer katholischer Pfarreien. Die Diözesen reagieren damit auf den Priestermangel.

48 Prozent der Befragten geht das Tempo der Veränderungen in ihrer Pfarrgemeinde zu schnell, viele wissen mit den Funktionen Pfarrmoderator oder Pfarrkoordinator nichts anzufangen. Fast einhundert Prozent Zustimmung erhielt die Jugendarbeit des Seelsorgeraums.

Fenkart will Seelsorgeraum weiterentwickeln

Durchgeführt wurde die Umfrage zwischen dem 12. und 20. November 2016. Neben einem Onlinefragebogen gab es auch die Möglichkeit, sich mittels Papierfragebogen zu äußern. Der Großteil der Teilnehmer war älter als 40 Jahre alt, 57 Prozent waren Männer.

Pastoralamtsleiter Martin Fenkart zeigte sich erfreut, dass so viele Gläubige an der Umfrage teilgenommen haben. Die Umfrage habe gezeigt, dass viele Menschen den Seelsorgeraum in Dornbirn grundsätzlich befürworten würden - in der Praxis gebe es aber noch Nachholbedarf. Jetzt wolle man den Seelsorgeraum im Lichte der Ergebnisse weiterentwickeln.

