Messerattacke nach Streit in Wettlokal

In Feldkirch vor einem Wettlokal ist es am Dienstag den 24. Jänner zu einer Messerattacke gekommen. Ein 33-Jähriger verletzte einen 23-Jährigen mit Migrationshintergrund nach einem Streit lebensgefährlich mit einem Messer.

Laut Norbert Schwendinger vom Landeskriminalamt hatten die beiden schon Tage zuvor eine verbale Auseinandersetzung. So auch am 24. Jänner gegen 20.00 Uhr in einem Wettlokal in Feldkirch. Die beiden Männer, ein 33-jähriger türkischer Staatsbürger und ein 23-jähriger Österreicher mit Migrationshintergrund wollten die Auseinandersetzung vor dem Wettlokal klären.

Der Streit eskalierte und der ältere Mann stach dem jüngeren mit einem Messer in den Oberbauch, wobei er diesen lebensgefährlich verletzte.

Verletzter rettete sich in Polizeistation

Der Schwerverletzte rettete sich unter Schock in die nahegelegene Polizeistation. Der mutmaßliche Täter verfolgte erst noch den jüngeren Mann, als er aber bemerkte, dass dieser sich an die Polizei wandte, flüchtete der Mann.

Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht, konnte aber noch Angaben zum Messerstecher machen. Der Beschuldigte wurde dann am nächsten Tag am Nachmittag in seiner Wohnung von Beamten des LKA Vorarlberg und der Cobra festgenommen. Er ist geständig, die Tatwaffe konnte aber noch nicht sichergestellt werden. Diese soll der Beschuldigte auf der Flucht weggeworfen haben, so die Polizei.

Das Opfer habe großes Glück gehabt, so Schwendinger, ihm gehe es den Umständen entsprechend gut. Der mutmaßliche Täter wurde in die Justizanstalt Feldkirch überstellt.