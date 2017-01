241 Mitarbeiter: Vögele Shoes insolvent

Das Vorarlberger Unternehmen Vögele Shoes ist zahlungsunfähig. Der Insolvenzantrag wurde am Dienstag beim Landesgericht Feldkirch gestellt. Die Schulden sollen rund 10,2 Mio. Euro betragen. Betroffen sind 241 Mitarbeiter.

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV), der Österreichische Verband Creditreform (ÖVC) und der Kreditschutzverband von 1870 (KSV) übereinstimmend berichten, ist das Unternehmen Schuh & Schuh PKTS GmbH mit Sitz in Dornbirn - besser bekannt als Vögele Shoes - zahlungsunfähig. Der Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Form eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung sei am Dienstag am Landesgericht Feldkirch gestellt worden.

Die Passiva sollen rund 10,2 Mio. Euro betragen. Dem stehen Aktiva von 1,9 Mio. Euro gegenüber. Gründe für die finanziellen Probleme sind laut Geschäftsführer Christian Hahn der starke Preis- und Wettbewerbsdruck im Schuheinzelhandel und das Scheitern außergerichtlicher Sanierungsbemühungen. So sei eine Umstrukturierung notwendig, für die allerdings das Geld fehle. Es seien Gespräche mit Investoren geführt worden, die allerdings nicht rechtzeitig abgeschlossen werden konnten. Betroffen sind 90 Gläubiger und 241 Arbeitnehmer.

Unrentable Filialen werden geschlossen

Das Unternehmen soll jetzt fortgeführt werden. Der vorliegende Sanierungsplan sieht vor, dass unrentable Filialen geschlossen werden und die Marktstrategie angepasst wird. Der Wareneinkauf für den Herbst soll mit Hilfe eines Investors finanziert werden. Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent angeboten, zahlbar innerhalb von zwei Jahren. Wird der Sanierungsplan angenommen, geht das Unternehmen von Verbindlichkeiten in der Höhe von 3,6 Mio. Euro aus. Zunächst liegt es aber am Landesgericht Feldkirch, ob das Insolvenzverfahren gemäß dem Antrag eröffnet wird.

Vögele Shoes wurde 1965 als Tochterunternehmen der Schweizer Karl Vögele AG gegründet, die erste österreichische Filiale wurde 1974 in Bregenz eröffnet. Danach wurde das Filialnetz auf ganz Österreich ausgeweitet - derzeit umfasst es 49 Filialen. Seit 2015 ist die LMC Schuhe Österreich GmbH mit Sitz in Berlin alleinige Gesellschafterin.