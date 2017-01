Steurer Seilbahnen angeln sich Millionenauftrag

Das Bregenzerwälder Unternehmen Steurer Seilbahnen hat einen Millionen-Auftrag in der Schweiz ergattert, berichtet die Wirtschaftspresseagentur: Für elf Millionen Euro wird es die Luftseilbahn Stalden-Staldenried-Gspon erneuern.

Das letzte Wort hatte das Volk: Am 22. Jänner hat in der Gemeinde Staldenried im Kanton Wallis die obligatorische Volksabstimmung stattgefunden. 90 Prozent stimmten für den Bau der neuen Seilbahn. Damit fiel der Großauftrag an die Firma Steurer Seilbahnen mit Sitz in Doren. Den Auftrag hatte die Niederlassung in Glarus platziert.

arnold perren zurniwen gmbh

Zweitgrößter Auftrag der Unternehmensgeschichte

Laut Geschäftsführer Roland Fritz handelt es sich um den zweitgrößten Auftrag in der 90-jährigen Geschichte des Unternehmens. Man habe sich in einem europaweiten Ausschreibungsverfahren gegen namhafte Konkurrenten durchsetzen können. Mit der Umsetzung habe man bereits begonnen, die Bahn muss bis 2018 fertiggestellt sein.

Die neue Seilbahn wird in zwei Sektionen unterteilt sein: Die beiden Pendelbahnen werden eine Transportkapazität von zweimal 25 Personen aufweisen. Die erste Teilstrecke ist für den öffentlichen Verkehr gedacht, die zweite für touristische Zwecke.