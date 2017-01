Grüne stellen Weichen für Landtagswahl 2019

Die Grünen stellen am Freitag die ersten Weichen für die Landtagswahl 2019. Bei der Landesversammlung in Dornbirn strebt der langjährige Landessprecher Johannes Rauch seine Wiederwahl an.

Rauch will die Grünen auch als Spitzenkandidat in die Landtagswahl führen und die seit 2014 bestehende Regierungszusammenarbeit mit der ÖVP fortsetzen. Der 57-Jährige steht bereits seit 1997 an der Spitze der Grünen.

Bei der bisher letzten Landesversammlung im Februar 2014 wurde er mit 67 von 68 abgegebenen Delegierten-Stimmen (98,6 Prozent) gewählt. In den Jahren 2010 bzw. 2007 war er mit 94,3 Prozent bzw. 98,3 Prozent als Landessprecher bestätigt worden.

Grüne bleiben ihrer Linie treu

Rauch hat in der Vergangenheit keinen Hehl daraus gemacht, dass er bei der Landtagswahl 2019 zum vierten Mal als Spitzenkandidat seiner Partei antreten möchte. In mehreren Interviews betonte er, dass die 2014 erstmals gebildete schwarz-grüne Landesregierung ein Projekt sei, das auf zwei Perioden angelegt ist. Parteichef möchte Rauch hingegen nur bis zum Ablauf der nächsten Periode im Jahr 2020 bleiben.

Inhaltlich bleiben die Vorarlberger Grünen ihrem Kurs treu. So heißt es in der Einladung der Mitglieder zur Landesversammlung: „Es muss uns Grünen gelingen, zentrale Grundwerte wie Solidarität, Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit beizubehalten. Ganz konkret geht es um ein Einkommen zum Auskommen, eine Wohnung, die leistbar ist, Teilhabe an der Gesellschaft und die Erhaltung von Natur und Landschaft als Lebensraum“.