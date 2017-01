Verfahrensanwalt Weber: Kürzungen „radikal“

Die ÖVP-Mehrheit hat dem Endbericht zum Hypo-U-Ausschuss nur nach umfangreichen Kürzungen zugestimmt. Das sei rechtlich zwar in Ordnung, sagt Verfahrensanwalt Karl Weber - er hätte sich aber mehr erwartet.

Auf das Insistieren der ÖVP wird der Endbericht weder Empfehlungen zur zukünftigen Gestaltung der Zusammenarbeit zwischen dem Hypo-Haupteigentümer Land und der Bank enthalten, noch Vorschläge zur Gestaltung zukünftiger Untersuchungsausschüsse - mehr dazu in Große Uneinigkeit über Hypo-Abschlussbericht.

Was ist der Hypo-U-Ausschuss? Was behandelt er? Wer sitzt im Ausschuss? Die wichtigsten Fragen beantworten wir in Erklärt: Der Hypo-Untersuchungsausschuss.

Weber: Kürzungen „rechtens“

Der Hypo-Untersuchungsausschuss sei von Anfang an unter keinem glücklichen Stern gestanden, insofern sei dieses Ende auch nicht überraschend, resümiert der Verfahrensanwalt des Ausschusses, der Innsbrucker Universitätsprofessor Karl Weber.

Er habe sich zwar gewünscht, dass der Bericht auch Aspekte enthalte, „wie man in Hinkunft mit einzusetzenden Untersuchungsausschüssen umgeht, welche Lehren man aus diesem Untersuchungsausschuss zieht oder nicht.“ Das sei aber eine politische Entscheidung. „Und wenn die Mehrheitspartei das alles so nicht will, dann ist das auch rechtens.“

„Aspekte gehen nicht unter“

Alle Empfehlungen herauszustreichen, sei schon ein bisschen zu radikal, sagt Weber - aber nicht allzu schlimm, weil auch Minderheitsberichte der anderen Fraktionen im Landtag diskutiert würden: „Diese Aspekte gehen als solche ja nicht unter - sie kommen nur nicht im Hauptbericht vor.“

Um zukünftigen Untersuchungsausschüssen des Landtags die - jetzt vermissten - Zähne zu beschaffen, sieht Weber nur die Möglichkeit, sie so zu organisieren wie die U-Ausschüsse des Nationalrats: „Im Nationalrat hat der Verfassungsgerichtshof eine bindende schiedsrichterliche Funktion.“ Er könne bestimmen, welche Akten vorzulegen seien oder nicht und nehme auch Beschwerden entgegen. „Das kann der Vorarlberger Landtag nicht, weil es keine bundesverfassungsrechtliche Ermächtigung gibt“, so Weber.