Rodler nach Sturz bewusstlos

In St. Gallenkirch hat sich Dienstagnacht auf der Garfrescha-Rodelbahn ein schwerer Rodelunfall ereignet. Ein 25-jähriger Deutscher überschlug sich mehrmals und blieb dann bewusstlos auf einer Skipiste liegen.

Im unteren Abschnitt der künstlich beleuchteten Rodelbahn geriet der Mann gegen 22.00 Uhr aus unbekannter Ursache von der Strecke, überschlug sich mehrmals und blieb auf der zu diesem Zeitpunkt geschlossenen Skipiste 20c (rot) bewusstlos liegen.

Zwei nachfolgende Rodlerinnen bemerkten den bewusstlosen Mann und verständigten die Bergrettung, die den Verletzten mittels Akja ins Tal brachte. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert. Der Mann erlitt nach Auskunft der Polizei eine Gehirnerschütterung. Er trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm.

Deutscher stirbt bei Rodelunfall

Erst am Samstag starb ein Rodler aus Deutschland, der auf einer gesperrten Piste oberhalb der offiziellen Rodelstrecke in St. Gallenkirch gegen einen Stein prallte - mehr dazu in Deutscher stirbt bei Rodelunfall (vorarlberg.ORF.at; 23.1.2017)

Tödlicher Rodelunfall In St. Gallenkirch hat sich am Samstag ein tödlicher Rodelunfall ereignet. Rodeln wird oft unterschätzt. Und das belegen auch die Zahlen.

Link: