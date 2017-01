Tridonic eröffnet Niederlassung in New York

Die Zumtobel-Tochter Tridonic hat eine neue Niederlassung in Highland im US-Staat New York gegründet. In den USA wird Tridonic speziell für den nordamerikanischen Markt entwickelte Produkte anbieten.

Der auf Hard- und Software für Beleuchtungssysteme spezialisierte Hersteller will damit an dem wachsenden Markt für smarte Lichtnetzwerke und Internet of Things (IoT)-gesteuerte Anwendungen teilhaben, teilte das Vorarlberger Unternehmen am Dienstag mit.

In den USA wird Tridonic speziell für den nordamerikanischen Markt entwickelte Produkte anbieten, darunter etwa Solid State Lighting (SSL)-Module, LED-Driver oder Lichtsteuerungen. Diese Lösungen kommen etwa in intelligenten Gebäuden, zum Beispiel beim Gebäudemanagement oder der Innennavigation, zur Anwendung. Zudem will das zur Zumtobel-Gruppe gehörende Unternehmen seine neue digitale Technologie für vernetztes Licht in den USA einführen. Für die Kundenbetreuung hat Tridonic USA ein neues Direktvertriebsteam aufgestellt.