Greifvogel in Naturschutzgebiet geschossen

Im Natura-2000-Gebiet zwischen Dornbirn und Lustenau wurde am Wochenende ein roter Milan vom Himmel geschossen. Das seltene Tier ist im ganzen Rheintal verbreitet und steht - wie alle Greifvögel - unter Naturschutz.

Susanne Planner-Winsauer betreibt eine Tierklinik in Dornbirn. Am Wochenende wurde ihr ein schwer verletzter Greifvogel gebracht. Es war ein roter Milan mit einem angeblich lädierten Flügel. Bei der Untersuchung habe sie jedoch festgestellt, dass der Vogel ein Loch in der Brust hatte, so Planner-Winsauer.

ORF

Röntgenbild bestätigt Schussverletzung

Weil sie von einer Schussverletzung ausging, nahm die Tierärztin eine Röntgenuntersuchung vor. Auf dem Röntgenbild bestätigte sich ihr Verdacht. Ein Schrotkorn steckte in der Lunge, ein zweites im Hüftbereich. Für die Expertin war damit klar, dass der Vogel angeschossen wurde.

Die Tierärztin erlöste den Vogel von seinem Leiden und verständigte die Behörden, weil sie den Verdacht hatte, dass Jäger die Tat begangen haben. „Viele Jäger sind super und machen das korrekt. Aber es gibt auch schwarze Schafe. Und die müssen wissen, dass man ihnen auf die Finger schaut“, so Planner-Winsauer.

ORF

Noch keine Spur von Schützen

Bislang ist völlig offen, wer für die tödlichen Schrotschüsse verantwortlich ist. Die Bezirkshauptmannschafft Dornbirn hat eine Sachverhaltsdarstellung angefordert. Der Kadaver des Vogels wird derzeit in Innsbruck obduziert.