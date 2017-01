Dornbirner Patienten laut Befragung zufrieden

Bei einer Befragung der Stadt Dornbirn konnten Patienten die Behandlungs- und Betreuungsqualität im städtischen Krankenhaus beurteilen. Die Befragten stellen dem Stadtspital ein sehr gutes Zeugnis aus. Patientenanwalt Wolf relativiert das mit der Zahl der Beschwerden.

Die beste Bewertung erhielt die fachliche Betreuung durch das Pflegepersonal. Fast 99 Prozent waren mit dieser sehr zufrieden bzw. zufrieden. Knapp 98 Prozent sagen, sie könnten das Dornbirner Stadtspital mit gutem Gefühl weiterempfehlen. 97 Prozent waren mit der ärztlichen Behandlung sehr zufrieden bzw. zufrieden. Ebenso viele bewerteten den Erfolg der Behandlung als gut bis sehr gut.

Bei den Abteilungen schnitt die Gynäkologie und Geburtshilfe am besten ab, gefolgt von der Chirurgie und der Orthopädie. „Diese Zufriedenheit verdanken wir in erster Linie unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ihrer Arbeit beherzt nachgehen“, freut sich Gesundheitsreferent und Vizebürgermeister Martin Ruepp (ÖVP).

2.400 Fragebögen ausgewertet Insgesamt wurden rund 2.400 Fragebögen ausgewertet. Das Durchschnittsalter der befragten Patienten betrug 47 Jahre. Mehr als die Hälfte der behandelten Personen war wegen eines geplanten Aufenthaltes im Krankenhaus Dornbirn, der Rest aufgrund eines Notfalles.

60 Bechwerden beim Patientenanwalt

Patientenanwalt Alexander Wolf relativiert das Ergebnis: 2016 habe es 60 Beschwerden, in den Jahren davor knapp weniger. Man verzeichne einen leichten Anstieg bei den Beschwerden, und so gesehen könne er das Ergebnis der Befragung nicht ganz nachvollziehen. Man müsste die Rücklaufquote kennen, so Wolf - die Dunkelziffer sei schwer abzuschätzen, da viele unzufriedene Patienten sich unter Umständen gar nicht an der Befragung beteiligt hätten.