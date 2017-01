Weniger Betrieb am Futterhäuschen

In Vorarlberg sind bei der Vogelzählung im Jänner weniger Vögel an den Futterhäuschen gezählt worden als im letzten Jahr. Laut Birdlife lassen vor allem Kohl- und Blaumeisen aus.

Vorarlberger Zahlen Details zu den Vogel-Zahlen aus Vorarlberg

Heuer gab es etwas weniger Betrieb am Futterhäuschen. Vorarlberg verzeichnet mit einem Minus von sechs Vögeln pro Garten im Mittel der Vorjahre, den zweithöchsten Rückgang. Nur im Burgenland wurden noch weniger Vögel gezählt. Den geringsten Rückgang melden Niederösterreich und Steiermark mit je einem Minus von zwei Vögeln pro Garten im Vergleich zum Mittel der Vorjahre.

Birdlife

Vorarlberg wird bei der Zählung in zwei Regionen unterteilt: Region Bludenz - Bregenzerwald und Rheintal - Bodenseegebiet. In beiden Regionen wurden weniger Kohl und Blaumeisen gezählt. Laut Vogelkundler ist der nass-kalte Frühling Schuld am schlechten Bruterfolg.

Birdlife

Rekord bei der Teilnehmerzahl

Einen Rekord meldet Birdlife Österreich bei der Teilnehmerzahl. Österreichweit zählten 8.823 Teilnehmer bei der „Stunde der Wintervögel 2017“ knapp 240.000 Vögel. Erfreulich war, dass in ganz Österreich die Anzahl der Meldungen anstieg. Die meisten Meldungen (insgesamt 1.481) stammten aus Niederösterreich mit einem Plus von 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Oberösterreich wies einen Teilnehmer-Rekord auf, mit einem Anstieg von 42 Prozent auf 1.902.

Links: