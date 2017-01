Volksanwalt regt Bausperre an

Das geplante Wohnbau-Großprojekt in Götzis-Wieden sorgt weiter für Aufregung. Die Initiative „Gegenwind Götzis“ befürchtet ja die Entstehung eines Ghettos. Nun hat auch der Landesvolksanwalt Bedenken geäußert und eine Bausperre angeregt.

Neben den bestehenden Wohnanlagen und den in Bau befindlichen will die Wohnbau-Selbsthilfe noch zusätzlich eine Wohnanlage mit 49 Sozialwohnungen bauen. Das höchste der drei Gebäude soll siebenstöckig werden. Nun wurde die Bauverhandlung kurzfristig abgesagt. Der Grund: Landesvolksanwalt Florian Bachmayr-Heyda kritisiert in einem Schreiben an Bürgermeister Christian Loacker das Vorgehen der Gemeinde. Nach Ansicht des Landesvolksanwaltes ist für das Gebiet Götzis-Wieden ein Bebauungsplan notwendig.

ORF

Bürgermeister Loacker hält die Kritik des Landesvolksanwaltes zwar für nicht korrekt. Trotzdem möchte er die Gemeindevertretung darüber abstimmen lassen, ob zunächst ein Bebauungsplan für Götzis-Wieden erstellt werden soll.

