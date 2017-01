Vorarlberger triumphieren beim „Weißen Ring“

Zum bereits zwölften Mal fand am Samstag der „Weiße Ring“ - das bereits legendäre Skirennen in Lech am Arlberg statt. 1.100 Sportler waren am Start. Gewonnen haben zwei Vorarlberger.

Bei den Damen gewann Alexandra Scheyer, die Schwester von Weltcup-Skifahrerin Christine Scheyer. Bei den Herren siegte Riccardo Rädler bereits zum dritten Mal in Folge. Erstmals seit fünf Jahren wurde heuer wieder die Originalroute mit Madloch gefahren.

1.100 Sportler beim „Weißen Ring“ in Lech

Der „Weiße Ring“, eines der längsten Skirennen der Welt, hat heuer 1.100 Sportler nach Lech gelockt. Bei traumhaftem Wetter und besten Pistenbedingungen wurde das Rennen um 9.00 Uhr am Rüfikopf gestartet.

lech-zuers.at

Die Skirunde am Arlberg erstreckt sich über mehrere Abfahrten und Lifte. Sie umfasst eine Gesamtlänge von ca. 22 km und überwindet dabei insgesamt 5.500 Höhenmeter.

Duell aus Profis und Amateuren

Die Teilnehmer treten in einem gemischten Duell aus Profis und Amateuren gegeneinander in 20er Gruppen an. Der Streckenrekord liegt bei 44:10:75 Minuten und wird seit 2010 von Markus Weiskopf gehalten.

Links: