Rüdisser: Vision Rheintal am „Scheideweg“

Seit über zehn Jahren wird an der Vision Rheintal gebastelt. Für Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser (ÖVP) steht das Projekt am Scheideweg. Auf die Planung müssten nun konkrete Projekte folgen, sagte Rüdisser im Radio Vorarlberg-Samstag-Interview.

Im Jahr 2004 startete das Projekt „Vision Rheintal“ gestartet: 29 Gemeinden zwischen Feldkirch und Bregenz sollen zu einem Lebensraum zusammenwachsen. Rüdisser ist mit dem Projekt zufrieden, es seien Konzepte erarbeitet und auch Bewusstsein geschaffen worden. Neben der großräumigen Planungsebene, müssten nun aber konkrete Projekte zum Beispiel in der Region am Kumma, im Vorderland oder in den Hofsteiggemeinden folgen. „Wir werden im ersten Halbjahr 2017 eine Entscheidung in diese Richtung treffen“, sagt Rüdisser im Interview.

Der Beteiligungsprozess „Vision Rheintal“ wurde 2004 ins Leben gerufen, weil aufgrund der rasanten Siedlungs- und Verkehrsentwicklung in den 29 Vorarlberger Rheintal-Gemeinden dringender Bedarf in punkto Raumplanung bestand. „Vision Rheintal“ sollte ein Instrument sein, die Problemsituation gemeinsam zu bewältigen.

Laut Prüfungsbericht des Landesrechnungshofes Vorarlberg (RH) ist der Raumplanungsprozess „Vision Rheintal“ unter den Erwartungen geblieben. Rüdisser will die „Vision Rheintal“ trotzdem fortsetzen - mehr dazu in Rüdisser hält an „Vision Rheintal“ fest (vorarlberg.ORF.at; 10.2.2012).

