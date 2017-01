Acht-Minuten-Flug mit 100 Minuten Verspätung

Der Flug von Altenrhein nach Friedrichshafen gilt als kürzester internationaler Linienflug der Welt. Der Acht-Minuten-Flug hatte jedoch laut der Schweizer Tageszeitung „Tagblatt“ 100 Minuten Verspätung. Gründe waren ein Helikopter und der Schnee.

Im Normalfall beträgt die Flugzeit vom benachbarten Friedrichshafen nach Altenrhein an das andere Bodenseeufer acht Minuten. Seit November des Vorjahres bietet die Fluglinie People’s Viennaline die 19 Kilometer lange Strecke an - mehr dazu in -„Überseeflug“ Altenrhein-Friedrichshafen.

Militärhelikopter wirbelte Schnee auf

Am Dienstagabend dauerte der Flug jedoch mehr als 100 Minuten. Schuld an der Verspätung waren die niedrigen Temperaturen und der Schnee. Kurz vor der Landung sei ein „Puma“-Transporthubschrauber des Schweizer Militärs gestartet und habe durch das Schneegestöber einen großen Teil der Piste mit Pulverschnee zugedeckt, zitiert das „Tagblatt“ Thomas Mary von der People’s Viennaline.

Der durch den großen Helikopter aufgewirbelte Schnee sei sofort gefroren. Für eine sichere Landung habe erst das Flugfeld enteist werden müssen. Da das Flugzeug aus Friedrichshafen bereits in der Luft war, musste es in die Warteschleife geschickt werden. Statt wie geplant um kurz vor 21.00 Uhr konnte die Maschine erst um 22.30 Uhr landen.

Während des World Economic Forums WEF in Davos herrscht in Altenrhein Hochbetrieb. Zahlreiche WEF-Besucher nutzen den Flugplatz für die Anreise.